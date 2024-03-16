Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Новости Иркутска и Области"

Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента страны. Он посетил избирательный участок в Иркутске, сообщает газета "Известия".

Актер рассказал, что его супруга Анна Матисон родом из Иркутска. Дети Безрукова – сибиряки наполовину. Город для них является родным.

"Выборы важны. Мы должны быть сильными, потому что, к сожалению великому, Запад уважает только силу и ничего больше. Ничего больше. Если мы сильные, все будет хорошо", – сказал артист.

В Иркутске Безруков исполнит роль в сказке, показ которой состоится на Большом детском фестивале.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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