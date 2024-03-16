Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве продолжает свою работу. Об этом сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев.

"У нас в ДЭГ проголосовало порядка 200 тысяч человек за ночь, учитывая, что под ночью мы имеем в виду период с 20:00, для такого мегаполиса как Москва, пятница вечер, это абсолютно нормальная цифра", – сказал он.

Ранее стало известно, что общее число проголосовавших на выборах президента в Москве превысило 3,1 миллиона человек. Большая часть избирателей проголосовала в электронном формате.

Во второй день голосования, 16 марта, граждане по-прежнему могут сделать выбор удобным для себя способом: бумажным или электронным. Голосование с помощью бюллетеней доступно на избирательных участках, электронное – на платформе ДЭГ, портале mos.ru и в терминалах электронного голосования на участках.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



На избирательных участках в Москве завершился первый день основного голосования