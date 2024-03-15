Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты

Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве в первый день выборов президента РФ были отбиты. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.

Он объяснил, что атаки были отражены, потому что система готова и протестирована. В частности, благодаря москвичам, которые принимали участие в тестировании дистанционного электронного голосования ранее.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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