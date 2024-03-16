Почти 3,4 млн москвичей проголосовали на выборах президента

Почти 3 миллиона 400 тысяч москвичей поучаствовали в голосовании на выборах президента. Большинство сделали это электронно. Тем временем, по данным ЦИК, явка по стране превысила 40%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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