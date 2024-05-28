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Пункты выдачи заказов СДЭК возобновят работу не позднее 29 мая, в данный момент сотрудники работают над полным возобновлением обслуживания. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Безусловно, все ваши посылки в безопасности и мы делаем все необходимое, для того чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки", – говорится в сообщении.

В компании пообещали больше не допускать подобных случаев.

О сбое в СДЭК стало известно 26 мая. Из-за неполадок люди не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

В свою очередь, директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен заявил, что отделения СДЭК остаются открытыми, чтобы информировать клиентов и не создавать панику.

В СДЭК добавили, что технический сбой повлиял на работу приложения и сайта компании. Сервис до сих пор не может возобновить обслуживание, в том числе выдавать и отправлять посылки.

Ответственность за сбои в работе СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Для этого они якобы воспользовались вирусом-шифровальщиком, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропадает доступ к базе данных.

