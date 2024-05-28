Более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С января по март 2024 года в Москве реализовали свыше пяти тысяч объектов земельно-имущественных торгов, что на 50% больше, чем за тот же период 2023-го. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента, среди реализованных объектов есть здания и помещения для бизнеса, земельные участки для частного и коммерческого использования, машино-места, квартиры и нестационарные торговые объекты.

Багреева уточнила, что на торги выставляется городское имущество, которое жители, предприниматели и инвесторы могут арендовать или приобрести в собственность. Они также могут получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности. Объем торгов за три месяца 2024 года превысил 27,7 миллиарда рублей, подчеркнула глава департамента.

У москвичей наибольшим спросом пользовались парковочные места: с января по март они приобрели у города порядка 3,8 тысячи машино-мест. Популярна и коммерческая недвижимость: инвесторы купили и арендовали 730 нежилых помещений и домов. В тройку лидеров также вошли жилые объекты: с начала года на торгах продано свыше 340 квартир.

Более того, в 2024 году реализовали 143 нестационарных торговых объекта. Бизнесмены открывают в них кафе и пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины. Также они самостоятельно размещают киоски и павильоны, торговые автоматы, устанавливают тележки с напитками и мороженым, устраивают елочные базары.

Предприниматели и жители Москвы купили или арендовали на аукционах 53 земельных участка. Из них 33 лота – для индивидуального жилищного строительства, остальные 20 – для коммерческого использования.

В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что конкуренция на торгах составила восемь участников на лот. Из всех видов объектов наиболее популярными были квартиры. На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составляла 11 претендентов на лот. За приобретение коммерческих помещений конкурировали в среднем около восьми инвесторов, за аренду – трое. В торгах по продаже парковочных мест в среднем участвовали четыре человека, по нестационарным объектам – два.

Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в пяти округах Москвы на торги выставили три здания и пять коммерческих помещений. Самый крупный объект площадью 300 квадратных метров находится на улице Матросова.