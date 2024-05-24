Москва выставила на торги около 800 "квадратов" коммерческих площадей

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Три здания и пять коммерческих помещений выставили на торги в пяти столичных округах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"В июне пройдут торги по продаже объектов общей площадью 780,8 квадратного метра. Два здания расположены в СВАО, еще одно здание и два помещения – в САО, по одному помещению – в ЦАО, ЗАО и ВАО", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Самый крупный объект площадью 300 "квадратов" находится на улице Матросова. В Северном Медведкове располагается объект площадью 175,1 квадратного метра, в Тимирязевском районе – площадью 18,2 квадратного метра.

Гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов рассказал, что объекты имеют свободное назначение и подойдут под реализацию любых бизнес-идей.

Торги состоятся 28 июня. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на платформе "Росэлторг", получить электронную подпись и внести задаток в 20% от начальной стоимости лота. Заявки принимают до 18 июня.

Ранее власти Москвы выставили на торги право на комплексное развитие участка в районе Строгино, площадь которого составляет около 4,8 гектара. Речь идет о территории на пересечении МКАД с Таллинской улицей. Там появятся объекты дорожного сервиса и административно-торговый комплекс.

