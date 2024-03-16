Зампред ЦИК России Булаев заявил о штатной обстановке на выборах

Голосование на выборах президента России проходит в штатном режиме. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Тем временем явка по стране составила более 38%, а электронные бюллетени получили 79% избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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