Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 08:45

Политика

Ночь на избирательных участках в Москве прошла без происшествий

Ночь на избирательных участках в Москве прошла без происшествий

Столичный сервис представил актуальную статистику во второй день голосования

Москвичка рассказала о семейной традиции голосовать в электронном формате

Электронное голосование доступно для москвичей круглосуточно

В России стартовал второй день голосования

Новости часа: более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах онлайн

Три уголовных дела возбудили в Москве из-за нарушений избирателей

На избирательных участках в Москве завершился первый день основного голосования

Более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ электронно

Новости часа: в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

Ночь после первого дня голосования на выборах президента России прошла без инцидентов. При этом 15 марта на нескольких участках были замечены попытки помешать нормальному ходу процедуры.

Как отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, в ведомстве уверены в том, что провокации не повлияют на ход выборов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика