Ночь на избирательных участках в Москве прошла без происшествий

Ночь после первого дня голосования на выборах президента России прошла без инцидентов. При этом 15 марта на нескольких участках были замечены попытки помешать нормальному ходу процедуры.

Как отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, в ведомстве уверены в том, что провокации не повлияют на ход выборов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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