16 марта, 10:15Политика
Явка избирателей на выборы превысила 36,5% по России
Явка избирателей в целом по России уже превысила 36,5%. Такие данные приводит Центризбирком.
Тем временем перед началом второго дня президентских выборов в Москве электронно проголосовали 2,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Общественном штабе.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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