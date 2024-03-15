Три уголовных дела возбуждено в Москве после попыток помешать голосованию

Фото: Следственный комитет РФ

Три уголовных дела возбудили в Москве после попыток помешать голосованию на выборах российского президента. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она признала, что прецеденты, направленные на то, чтобы помешать штатной работе участковых избирательных комиссий, были по всей стране. Кириллова напомнила, что за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

"О последствиях мы все услышим, узнаем, но человеческие судьбы будут исковерканы", – подчеркнула председатель.

Она объяснила, что, обливая краской то, что находится в ящике для голосования, правонарушители "наплевательски" относятся к тем, кто уже проголосовал, к их выбору. По ее словам, в комиссии постараются не допустить впредь подобных ситуаций.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что комиссия усилила контроль для предотвращения случаев порчи бюллетеней после того, как женщина вылила в ящик для голосования красящую жидкость на участке в районе Отрадное.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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