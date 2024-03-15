На избирательных участках в Москве завершился первый день основного голосования президентских выборов. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, в Москве не зафиксировано. Об этом заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Предварительные итоги первого дня основного голосования подводят в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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