15 марта, 22:30Политика
В Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек
Около 3 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента России. Большинство из них предпочли электронный вариант.
Процесс голосования традиционно проходит под присмотром наблюдателей, в том числе из других стран. Делегации специально приехали в Россию, чтобы увидеть ход голосования и дать объективную оценку легитимности процесса.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.