В Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

Около 3 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента России. Большинство из них предпочли электронный вариант.

Процесс голосования традиционно проходит под присмотром наблюдателей, в том числе из других стран. Делегации специально приехали в Россию, чтобы увидеть ход голосования и дать объективную оценку легитимности процесса.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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