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16 марта, 09:30

Политика

В Москве выборы президента России проходят без существенных нарушений

В Москве выборы президента России проходят без существенных нарушений

Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%

Второй день голосования на выборах президента РФ стартовал в Москве

Столичный сервис по наблюдению за электронным голосованием представил актуальные

В Москве на выборах президента уже проголосовали более 3,1 млн человек – МГИК

Более 2,5 млн бюллетеней выдано в Москве с начала выборов президента

Более 2,5 млн москвичей получили электронные бюллетени

Ночь на избирательных участках в Москве прошла без происшествий

Столичный сервис представил актуальную статистику во второй день голосования

Москвичка рассказала о семейной традиции голосовать в электронном формате

Выборы президента России проходят без существенных нарушений. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Ходу голосования не помешали ни провокации с зеленкой и чернилами, ни попытки поджечь урны для голосования.

Также по данным Штаба, ночью в Москве было выдано порядка 200 тысяч электронных бюллетеней.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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