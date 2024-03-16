В Москве выборы президента России проходят без существенных нарушений

Выборы президента России проходят без существенных нарушений. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Ходу голосования не помешали ни провокации с зеленкой и чернилами, ни попытки поджечь урны для голосования.

Также по данным Штаба, ночью в Москве было выдано порядка 200 тысяч электронных бюллетеней.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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