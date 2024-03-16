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16 марта, 10:15

Политика

Более двух тысяч избирательных участков открыты в Москве

Более двух тысяч избирательных участков открыты в Москве

Более 2,6 млн электронных бюллетеней выдали в Москве

Явка избирателей на выборы превысила 36,5% по России

Москвичам рассказали, как проходит второй день голосования на выборах президента

В Москве выборы президента России проходят без существенных нарушений

Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%

Второй день голосования на выборах президента РФ стартовал в Москве

Столичный сервис по наблюдению за электронным голосованием представил актуальные

В Москве на выборах президента уже проголосовали более 3,1 млн человек – МГИК

Более 2,5 млн бюллетеней выдано в Москве с начала выборов президента

В Москве функционируют 2 204 избирательных участка. Расположены они во всех районах города.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, работа во второй день выборов президента страны проходит в штатном режиме. Прийти и проголосовать можно с 08:00 до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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