Более двух тысяч избирательных участков открыты в Москве

В Москве функционируют 2 204 избирательных участка. Расположены они во всех районах города.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, работа во второй день выборов президента страны проходит в штатном режиме. Прийти и проголосовать можно с 08:00 до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

