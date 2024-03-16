Более 38% процентов россиян уже проголосовали на выборах

Явка на выборы главы государства с учетом дистанционного электронного голосования по России составила более 38%. Такими данными поделились в Центризбиркоме. А в Москве свой выбор уже сделали 37,25% жителей.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, процедура голосования проходит в штатном режиме.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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