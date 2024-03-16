Электромонтер из Москвы проголосовал онлайн на выборах президента, находясь в Тюмени

Находясь в рабочей поездке в Тюмени, москвич Андрей Троицкий проголосовал на выборах президента онлайн. Он отдал свой голос на портале mos.ru.

Троицкий отметил удобство такого формата и возможность сделать выбор на благо страны из любого часового пояса.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.