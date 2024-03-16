Более 2,6 млн электронных бюллетеней выдали в Москве

Столичный сервис по наблюдению за электронным голосованием показал обновленную статистику. Так, в Москве уже выдано более 2,6 миллиона бюллетеней. При этом среднее число транзакций во время электронного голосования в час составляет 23,5 тысячи.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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