В России стартовал второй день голосования

Второй день голосования на выборах президента стартовал по всей стране. В Москве уже открылись избирательные участки.

Чтобы найти свой избирательный участок, горожане могут зайти на портал mos.ru. Там же можно проголосовать в электронном формате.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.