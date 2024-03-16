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16 марта, 08:15

Политика

Электронное голосование доступно для москвичей круглосуточно

Электронное голосование доступно для москвичей круглосуточно

В России стартовал второй день голосования

Новости часа: более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах онлайн

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На избирательных участках в Москве завершился первый день основного голосования

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Новости часа: в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

В Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

Общая явка на выборах президента РФ составила 36,09%

Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты

Электронное голосование пользуется у москвичей большой популярностью. Горожане могут отдать свой голос за желаемого кандидата круглосуточно.

Кроме того, те, кто используют систему ДЭГ или голосуют на участках с помощью терминалов, получают шанс поучаствовать в акции "Миллион призов". Победители смогут получить одну, три и пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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