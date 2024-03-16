Электронное голосование доступно для москвичей круглосуточно

Электронное голосование пользуется у москвичей большой популярностью. Горожане могут отдать свой голос за желаемого кандидата круглосуточно.

Кроме того, те, кто используют систему ДЭГ или голосуют на участках с помощью терминалов, получают шанс поучаствовать в акции "Миллион призов". Победители смогут получить одну, три и пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.