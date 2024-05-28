"Ведомости": Минфин разработал законопроект о вводе акциза на медицинский спирт

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Минфин РФ разработал законопроект, направленный на ввод акцизов на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, включая те, которые не вошли в перечень кабмина. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на законопроект ведомства.

В министерстве предполагают, что подакцизными товарами станут препараты, из которых нельзя будет создать контрафактный алкоголь.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после изучения предложения Минфина направила в ведомство свои рекомендации, включая проведение еще одного анализа, в рамках которого проверят влияние новых изменений на себестоимость лекарств. В законопроекте прописано, что налог будут взимать с производителей фармсубстанции этанола и создателей спиртосодержащих медикаментов, которые эту субстанцию покупают.

Минфин предложил ставку акциза с 1 января по 31 декабря 2025 года на сумму 669 рублей за литр безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2026 года – 696 рублей за литр. Льгота будет выдаваться лишь, если медспирт (как фармсубстанция) применяется для разработки лекарств, входящих в специальный правительственный перечень.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что решение о необходимости повышения пошлин на вино из недружественных стран будет принято после того, как будет произведена оценка влияния увеличенных 1 мая акцизов на отрасль. Необходимость в мониторинге он объяснил тем, что одновременное повышение акцизов и пошлин может вызвать значительный рост стоимости алкогольной продукции.

