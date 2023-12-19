В ОП РФ предложили ограничить продажу аптечных жидкостей крепче 30 градусов

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В Общественной палате (ОП) предложили ограничить продажу аптечных жидкостей крепче 30 градусов. В список уже попали корвалол и валокардин, сообщает "Парламентская газета".

Как указали в ОП, Владимир Путин поручил увеличить продолжительность жизни в РФ до 78 лет к 2030 году. Однако среди причин высокой смертности мужского населения – употребление алкоголя и табака, продолжили там, добавив, что каждый год от вредных привычек умирают до 400 тысяч трудоспособных мужчин. Комплекс мер, который предложили эксперты для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни, описан в докладе "Демография – 2030".

Общественники считают, что необходимо ограничить время продажи лекарственных препаратов с содержанием этилового спирта выше 30% по аналогии с алкоголем. Они уверены, что также нужно повысить их стоимость, доведя до минимальной цены за водку.

Кроме того, ОП предложила для снижения смертности от алкоголя ввести запрет на любую онлайн-торговлю алкоголем, сократить время продажи спиртного крепче 15 градусов, повысить минимальную цену и проиндексировать акцизы на 5–7%, которые будут выше, чем уровень инфляции.

Ранее кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Этот документ направлен на снижение заболеваемости инвалидности и смертности из-за вредной привычки.

Помимо этого, планируется к 2030 году снизить потребление этанола на душу населения с 8,9 до 7,8 литра. В Минздраве РФ считают, что это улучшит здоровье граждан и повысит их качество жизни.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Кроме того, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

Врач добавила, что алкоголь разрушает клетки головного мозга, что может вызвать психические реакции. Если перестать пить спиртное, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся, резюмировала она.

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