Светофоры на 52 столичных переходах перешли на летний режим

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве перевели работу светофоров на летний режим. Теперь на 52 переходах во всех округах зеленый сигнал загорается для пешеходов раньше или горит дольше. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Летом количество пешеходов возрастает, поэтому в самых популярных местах мы сокращаем время ожидания зеленого света и делаем фазу для перехода длиннее", – цитируют его в телеграм-канале транспортного ведомства.

Так, специальные настройки действуют на самых оживленных улицах Москвы, где летом появляется большой поток пешеходов. Например, в районах ВДНХ и МГУ, возле сквера "Гольяново" и набережных.

Ликсутов добавил, что они также следят за тем, чтобы водители и пассажиры городского транспорта не испытывали затруднений.

Ранее москвичам рассказали, что на дорогах столицы появился мотопатруль. В подразделении будут шесть сотрудников на мотоциклах, которые должны курировать центр города. При необходимости им предстоит выезжать на места, где потребуется оперативная помощь.

