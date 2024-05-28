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28 мая, 12:08

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МИД: Москва ответит Польше на ограничение передвижения дипломатов РФ

В МИД пообещали ответить Польше на ограничение передвижения дипломатов РФ

Фото: 123RF/mikrokon

Россия даст Польше ответ в случае введения ограничений на передвижение российских дипломатов по территории страны, заявили в МИД РФ.

Официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире Первого канала подчеркнула, что Москва вплоть до настоящего времени не получила от польской стороны никаких документов, связанных с этими ограничениями.

По ее словам, если такая нота со стороны Польши все же поступит, то ответ Москвы "буквально отрикошетит на польских дипломатов в России".

О намерении Варшавы ограничить передвижения сотрудников российских дипведомств в Польше накануне заявил глава МИД страны Радослав Сикорский. Он обратил внимание, что после начала их действия российские дипломаты смогут перемещаться только по Мазовецкому воеводству, а консулы – в границах своих регионов.

Ранее Захарова уже выступала с комментарием по поводу данного решения властей Польши. По ее словам, Москва ответит Варшаве так, чтобы "русофобская польская верхушка сильно пожалела".

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