МГИК зафиксировал высокий интерес к выборам президента РФ

В столице зафиксировали беспрецедентно высокий интерес к выборам президента России. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме. Участие в голосовании уже приняли более 2,5 миллиона жителей города.

В 2024 году москвичи могут проголосовать как традиционно на одном из 2 204 участков, так и в дистанционном формате.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.