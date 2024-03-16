Второй день голосования на выборах президента России проходит в штатном режиме

Как сообщает Центризбирком, явка по стране превысила 40%. При этом голосование проходит штатно как на участках, так и онлайн.

Тем временем 3 миллиона 400 тысяч жителей столицы уже отдали свои голоса. Те, кто посетил избирательные участки, отмечают, что процедура занимает считанные минуты.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.