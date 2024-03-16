Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова электронно проголосовала на выборах

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова онлайн проголосовала на выборах президента России в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Я чувствую гордость за то, в каком единении вся страна находится в дни выборов президента России. Отрадно, что граждане понимают, какое это важное событие", – сказала Апексимова.

Ранее стало известно, что через федеральную платформу дистанционно свой голос уже отдали 83% записавшихся. Центризбирком прогнозирует явку в 90%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.