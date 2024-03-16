В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн

Москвичи активно принимают участие в выборе главы государства, а онлайн-голосование оказалось наиболее популярным. Житель Москвы Николай Мартышев дистанционно проголосовал за президента в горах Ингушетии.

Спортсмен рассказал, что сейчас находится на сборах в альплагере "Кязи" на перевале Цейлом, поэтому электронный вариант голосования оказался наиболее удобным. Проголосовать на выборах президента очень важно, а находясь в горах еще и круто, считает Мартышев.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.