Роскомнадзор опроверг слухи о скорой блокировке Telegram. Как заявили в ведомстве, дополнительных ограничений в отношении мессенджера не вводилось.

Это стало ответом на жалобы пользователей на медленную загрузку видеофайлов. Неофициальные источники сообщали, что причиной стали действия Роскомнадзора. В Госдуме говорили, что это "намек" для Telegram, поскольку сервис медленно блокирует анонимные каналы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.