Электронные бюллетени на выборах президента уже получили более 200 тыс москвичей

Уже более 200 тысяч столичных избирателей получили электронные бюллетени. Такие данные приводит общественный штаб по наблюдению за выборами.

В первые минуты после открытия избирательных участков из-за огромного наплыва желающих образовывались небольшие очереди. Однако система справилась с пиковой нагрузкой.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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