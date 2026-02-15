Бойцы группировки войск "Север" сорвали подвоз продовольствия и боекомплекта ВСУ к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что логистика противника в районе Гуляйполя Запорожской области страдает из-за ежедневных и точных ударов артиллерии РФ. В то же время штурмовые группы ВС РФ продвигаются вглубь обороны украинских военных.

Военные эксперты также отметили, что российские военнослужащие отрезают группировку Вооруженных сил Украины на севере Красного Лимана.

