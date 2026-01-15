Таксопарки попросили смягчить закон о локализации автомобилей в России

Российские таксопарки попросили смягчить закон о локализации автомобилей. На данный момент использоваться могут только машины с определенной долей отечественных компонентов.

Перевозчики предлагают разрешить включать в автопарк иномарки по квоте, как это делают самозанятые таксисты. Сейчас такая возможность распространена для 25% таксопарков до 2033 года.

Участники рынка считают, что смягчение правил поможет поддержать компании и принесет бюджету около 5 миллиардов рублей налогов в год. Без уступок выполнить требования закона смогут только крупные игроки, а малые перевозчики рискуют уйти с рынка, предупредили эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.