В РСТ заявили, что приостановка США иммиграционных виз не затронет туристов из России

Появившиеся сообщения о приостановке США выдачи виз гражданам 75 стран, включая Россию, касаются исключительно иммиграционного направления, заявил генеральный директор визово-туристической компании, эксперт РСТ Михаил Абасов.

По его словам, это часть общей политики ужесточения миграционного контроля администрации президента Штатов Дональда Трампа и напрямую не коснется россиян.

Эксперт пояснил, что туристические (B1/B2) и деловые визы продолжают оформляться в штатном режиме. Ограничение затрагивает только визы для переезда на ПМЖ, длительного лечения или работы. При этом, по его словам, значительного миграционного потока из России в США и не было. Основная сложность для желающих получить туристическую визу заключается в процедуре записи на собеседование.

