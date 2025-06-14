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14 июня, 16:30

Политика

Еще одна группа российских военных вернулись с Украины по договоренностям в Стамбуле

Еще одна группа российских военных вернулись с Украины по договоренностям в Стамбуле

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Очередная группа российских военнослужащих вернулась с территории Украины в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Взамен была передана группа украинских военнопленных. Министерство обороны опубликовало первые кадры встречи: бойцы уже смогли связаться с близкими и выразили благодарность за возвращение домой.

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им предоставят медицинскую и психологическую помощь. После этого они отправятся домой, где пройдут полное восстановление и курс реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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