Еще одна группа российских военных вернулись с Украины по договоренностям в Стамбуле

Очередная группа российских военнослужащих вернулась с территории Украины в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Взамен была передана группа украинских военнопленных. Министерство обороны опубликовало первые кадры встречи: бойцы уже смогли связаться с близкими и выразили благодарность за возвращение домой.

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им предоставят медицинскую и психологическую помощь. После этого они отправятся домой, где пройдут полное восстановление и курс реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.