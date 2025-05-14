14 мая, 07:15Политика
На "Госуслугах" могут начать объяснять причины отказа в исполнении заявок
В Госдуме предложили сделать портал "Госуслуги" более понятным для пользователей. Депутаты хотят, чтобы при отказе в предоставлении услуги гражданам объясняли конкретную причину и давали рекомендации, как устранить проблему.
Инициатива призвана сэкономить время пользователей и снизить количество повторных заявок. В Минцифры уже направлено официальное обращение. По мнению экспертов, реализация идеи не должна усложнить работу платформы, но способна повысить ее качество.
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