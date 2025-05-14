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Новости

14 мая, 07:15

Политика

Встреча России и Украины в Стамбуле состоится при участии США

Встреча России и Украины в Стамбуле состоится при участии США

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В Турции завершаются приготовления к новым переговорам между Россией и Украиной. Встреча, по предложению Москвы, пройдет без посредников, но с участием американских наблюдателей. Как сообщил президент США Дональд Трамп, Вашингтон направит в Стамбул госсекретаря Марко Рубио и других чиновников.

Европейским странам участия в процессе не предложили. В Кремле подчеркнули, что Брюссель полностью поддерживает Киев и потому не может считаться нейтральной стороной.

Переговоры запланированы на 15 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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