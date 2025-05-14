Встреча России и Украины в Стамбуле состоится при участии США

В Турции завершаются приготовления к новым переговорам между Россией и Украиной. Встреча, по предложению Москвы, пройдет без посредников, но с участием американских наблюдателей. Как сообщил президент США Дональд Трамп, Вашингтон направит в Стамбул госсекретаря Марко Рубио и других чиновников.

Европейским странам участия в процессе не предложили. В Кремле подчеркнули, что Брюссель полностью поддерживает Киев и потому не может считаться нейтральной стороной.

Переговоры запланированы на 15 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.