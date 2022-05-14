Путин заявил, что Киев фактически остановил переговорный процесс между странами

Киев фактически приостановил переговорный процесс между российскими и украинскими представителями. Об этом заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По его словам, украинские власти не проявляют заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

