Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

В воскресенье, 14 апреля, в Вооруженных силах России отмечают День войск ПВО. Эти подразделения выполняют важнейшие задачи в зоне СВО – им удалось уничтожить свыше 30 тысяч различных средств воздушного нападения со стороны ВСУ.

В арсенале у российских военнослужащих есть передовые отечественные разработки, такие как "Ланцет" и снаряды "Краснополь". Подробнее о технических новинках и о том, как они зарекомендовали себя на передовой, – в эфире телеканала Москва 24.