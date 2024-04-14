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14 апреля, 14:30

Политика

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

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В воскресенье, 14 апреля, в Вооруженных силах России отмечают День войск ПВО. Эти подразделения выполняют важнейшие задачи в зоне СВО – им удалось уничтожить свыше 30 тысяч различных средств воздушного нападения со стороны ВСУ.

В арсенале у российских военнослужащих есть передовые отечественные разработки, такие как "Ланцет" и снаряды "Краснополь". Подробнее о технических новинках и о том, как они зарекомендовали себя на передовой, – в эфире телеканала Москва 24.

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