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13 июня, 09:30

Политика

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

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Вооруженные силы России установили контроль над Петровским, Алексеевским и Ступочками в Донецкой народной республике. Последний населенный пункт, по оценке военных экспертов, имеет стратегическое значение – он находится рядом с линией обороны Константиновка–Дружковка и открывает путь к Краматорской агломерации.

Боевые действия продолжаются и в других районах. Скопление войск отмечено у населенных пунктов Мирноград, Красноармейское, Шевченко, а также вблизи Константиновки – в Степановке и Петровке. На границе ДНР с ЛНР активность зафиксирована в районе Северска, Серебрянки, Кирова и Карповки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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