Российская армия взяла под контроль села Александро-Калиново и Ступочки к югу от Константиновки. В этом регионе продолжается прорыв обороны ВСУ.

Как сообщило Минобороны России, за сутки нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в десятках населенных пунктов. В частности, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю фронта, разгромив военизированные бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Удары по украинской армии нанесены в том числе около Часова Яра, Константиновки, а также сел Александро-Шультино и Катериновка.

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