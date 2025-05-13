Список запрещенных к содержанию животных утвердило правительство России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень попали различные виды скорпионов и пауков, гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. Среди хищных млекопитающих перечислены лев, тигр, снежный барс, пума, рысь и сервал. Всего в документе указано более 120 разновидностей.

Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение 6 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.