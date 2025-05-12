Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 07:45

Происшествия

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

Новости регионов: в Чечне загорелся трехзвездочный отель на берегу озера

Два автомобиля столкнулись в Митине

Два автомобиля столкнулись в ТиНАО

Нефтяная вышка рухнула в результате пожара на месторождении в ЯНАО

Два человека пострадали в аварии на Филимонковском шоссе

Автомобиль загорелся на проезжей части в Подольске

Новости мира: на Шри-Ланке пассажирский автобус сорвался в пропасть

Новости регионов: в Забайкалье продолжается борьба с крупными лесными пожарами

Новости регионов: следователи в Иркутской области возбудили дело после смертельной гонки

После попыток прорвать границу с Курской областью во время трехдневного перемирия ВСУ нанесли ракетный удар по приграничному Рыльску. Об этом в своем телеграмм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.

Это уже второй удар по городу за неделю. По предварительным данным, пострадало три человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика