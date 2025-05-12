12 мая, 07:45Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
После попыток прорвать границу с Курской областью во время трехдневного перемирия ВСУ нанесли ракетный удар по приграничному Рыльску. Об этом в своем телеграмм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.
Это уже второй удар по городу за неделю. По предварительным данным, пострадало три человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.
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