В Елисейском дворце прокомментировали кадры с Макроном и Мерцем в Киеве

В Елисейском дворце прокомментировали фотографии с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанные во время их визита в Киев. Там пояснили, что политики держали в руках обычные носовые платки, а не что-то подозрительное, как предположили пользователи Сети.

Чтобы развеять сомнения, французская сторона опубликовала увеличенный фрагмент снимка, где видны детали. Поводом для разбирательств стали попытки спрятать скомканные бумажки, которые привлекли внимание зрителей.

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