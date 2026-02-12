Форма поиска по сайту

12 февраля, 14:00

Политика

Политолог рассказал, почему выборы на Украине могут не состояться

Политолог рассказал, почему выборы на Украине могут не состояться

Новости мира: огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае

"Деньги 24": Госдума увеличила лимит сверхурочной работы

Новости мира: 15 человек пострадали на акции протеста в Буэнос-Айресе

ВС РФ продвинулись на восьми участках в Сумской области

Financial Times сообщила о возможных выборах на Украине

В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

В Госдуме предложили ввести два обязательных послеродовых медосмотра для мам

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении переработок

Тарифы ЖКХ в России могут взять под особый контроль

Британское издание Financial Times сообщило, что Украина планирует провести президентские выборы и референдум о мирном соглашении с Россией. Комментируя эту информацию, политолог Алексей Мухин подчекрнул, что заявления о выборах не означают их фактическое проведение.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытается пересидеть президента США Дональда Трампа и дождаться уступок. Эксперт отметил, что в бюджетах Штатов и стран коалиции не заложены средства на организацию выборов, которые оцениваются в 5–10 миллиардов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политика

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

