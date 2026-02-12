Политолог рассказал, почему выборы на Украине могут не состояться

Британское издание Financial Times сообщило, что Украина планирует провести президентские выборы и референдум о мирном соглашении с Россией. Комментируя эту информацию, политолог Алексей Мухин подчекрнул, что заявления о выборах не означают их фактическое проведение.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытается пересидеть президента США Дональда Трампа и дождаться уступок. Эксперт отметил, что в бюджетах Штатов и стран коалиции не заложены средства на организацию выборов, которые оцениваются в 5–10 миллиардов долларов.

