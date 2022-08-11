Глава МВД Германии извинилась за скандальные фотографии с Кличко – СМИ

В МВД Германии извинились за фотографию с Виталием Кличко. На ней глава ведомства Нэнси Фезер в компании с другим немецким министром и мэром Киева угощаются шампанским на балконе. И светящиеся от счастья лица как-то не очень соответствуют бедственному положению украинского народа, о котором постоянно твердят западные политики и пресса.

Также немцам не понравилось такое расходование средств. Ведь заграничные поездки, где, как оказывается министры не решают вопросы, а пьют шампанское, оплачивают налогоплательщики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.