В МО РФ заявили, что Киев планирует искать в Харькове лояльных к РФ жителей

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Украинские власти планируют направить в Харьков сотрудников спецслужб для проведения карательной операции против лояльных к России жителей. Об этом заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, таких людей потом будут обвинять в "коллаборационизме". Он отметил, что украинские спецслужбы намерены искать в телефонах звонки на российские номера и осуждающие Киев переписки.

"Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов", – отметил Мизинцев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются, в том числе, "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

