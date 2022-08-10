Шойгу вручил медали Героям России в Национальном центре управления обороной

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил "Золотые звезды" Героев России офицерам Вооруженных сил, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной в Москве, сообщает военное ведомство.
Шойгу поблагодарил военных за проявленную самоотверженность и пожелал им каждый раз возвращаться домой живыми и невредимыми.
"Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил", – заявил министр.
Ранее бойцы российских подразделений спецназа, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, получили ордена и медали на передовых позициях в Запорожской области. Всего командование российских подразделений вручило военнослужащим 10 наград, среди которых ордена Мужества, Георгиевские кресты, медали Суворова и "За боевые отличия".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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