Российских военных наградили орденами и медалями на передовой в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российских подразделений спецназа, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, получили ордена и медали на передовых позициях в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего командование российских подразделений вручило военнослужащим 10 наград, среди которых ордена Мужества, Георгиевские кресты, медали Суворова и "За боевые отличия".

"Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!" – заявил один из награжденных.

Кроме того, военные получили рисунки учеников школы № 2 поселка Веселое Запорожской области.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил высшими государственными наградами российских военных, проявивших героизм в ходе специальной операции на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

