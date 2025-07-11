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11 июля, 11:45

Политика

Новости мира: Трамп сделает серьезное заявление по России

Новости мира: Трамп сделает серьезное заявление по России

В РФ предложили ввести скидки на посещение кинотеатров для семейных пар

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News объявил, что выступит с серьезным заявлением по России 14 июля. При этом Трамп отказался приводить какие-либо дополнительные подробности о содержании предстоящего заявления. Политик отметил, что окончательное решение о введении новых санкций против Москвы остается за ним.

Бразилия готовится к торговой войне с США. После угроз Трампа ввести 50-процентные пошлины, жители Сан-Паулу (крупнейшего города и деловой столицы всей Южной Америки) вышли на акцию протеста. Они развернули национальные флаги в поддержку своего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который уже пообещал ответить Вашингтону симметричными мерами.

В Италии усиливаются протесты безработных. Они вышли на акции сразу в нескольких городах. В Неаполе демонстрация переросла в столкновения с полицией. Причиной недовольства итальянцев стал крах государственной онлайн-платформы, предназначенной для предоставления грантов и проектов по трудоустройству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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