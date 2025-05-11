На линии боевого соприкосновения в Курской области зафиксированы новые попытки прорыва со стороны ВСУ. Как сообщили военные эксперты, Украина перебросила в регион наемников из частных военных компаний Запада, в том числе из Польши, Литвы и Великобритании.

За время трехдневного перемирия, приуроченного ко Дню Победы, российская сторона сохранила режим прекращения огня, в то время как зафиксировано более 9 тысяч нарушений со стороны ВСУ. Все атаки были отражены. Подразделения группировки "Север" уничтожили технику и живую силу противника, в том числе два крупных формирования территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

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